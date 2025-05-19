По его мнению, Россия еще способна полностью захватить по меньшей мере 4 области Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Путин не готов прекратить войну

Bloomberg, ссылаясь на источник, пишет, что Владимир Путин считает возможным прорыв украинской обороны его войсками, которые, по его мнению, смогут до конца 2025 года полностью захватить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Именно эти регионы он объявлял частью России. Таким образом вряд ли российский диктатор пойдет на какие-то существенные уступки во время разговора с Трампом. В то же время в Европе обеспокоены, что президент США может попытаться навязать урегулирование, несмотря ни на что.

Издание сообщает, что американский президент Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны, и поддержал прямой разговор с Путиным, чтобы заключить соглашение. В свою очередь Владимир Путин не дал никаких признаков того, что он готов прекратить войну.

Это подогревает беспокойство в Киеве и других европейских столицах, что Украину могут заставить уступить еще большее количество территорий,

– говорится в статье.

Два собеседника издания, ознакомленных с этим вопросом, рассказали, что Владимир Путин готов к затяжной войне, если это необходимо для достижения его целей. Кроме того, он с оптимизмом смотрит на перспективу дальнейших санкций США.

По словам одного высокопоставленного европейского чиновника, на прошлой неделе во время телефонного разговора канцлер Германии Мерц, президент Франции Макрон и премьер Британии Стармер пытались дать понять Трампу, что Путин водит его за нос.

Накануне сегодняшнего звонка Путину, Трамп провел повторный звонок с Мерцем, Стармером, Макроном и премьер-министром Италии Джорджией Мелони, во время которого обсудили необходимость безоговорочного прекращения огня в Украине.

Отдельно Bloomberg отмечает, что уверенность Путина в перспективах России на поле боя расходится с оценками Запада. По мнению европейских чиновников, понеся огромные потери за более чем 3 года войны, Россия больше не имеет соответствующих возможностей.

По словам источника, близкого к Минобороны России, такой скептицизм разделяют и многие оккупанты. В частности, он рассказал, что украинские БпЛА сделали проведение крупномасштабных наступлений для России дорогим и неэффективным.

В то же время американские чиновники в частном порядке дали понять своим европейским коллегам, что Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения законопроекта о санкциях, подготовленного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.