Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о контактах Трампа и Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку телефонного разговора президентов США и России.

Немного ранее Дональд Трамп анонсировал, что 19 мая в 10:00 (17:00 по киевскому времени) у него состоится разговор с Путиным. Среди тем президент США назвал урегулирование ситуации в Украине и торговлю. После этого американский лидер планирует позвонить Зеленскому, а также лидерам стран НАТО.

Предыдущий телефонный разговор Трампа и Путина состоялся два месяца назад – 18 марта.

Добавим, что в последнее время Дональд Трамп активнее говорит о потенциальной встрече с Путиным. В частности, в последнем интервью он заявил, что "устал" от других людей, которые ведут переговоры. Президент США убежден, что без личной встречи с диктатором невозможно заключить мирное соглашение.