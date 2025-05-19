Разговор состоялся в воскресенье, 18 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

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Что известно о разговоре лидеров

По данным издания, во время разговора лидеры обсудили необходимость безоговорочного прекращения огня. Политики рассмотрели возможность применения санкций, если Россия не будет серьезно относиться к прекращению огня и мирным переговорам.

Лидеры обсудили необходимость безусловного прекращения огня в войне, которую Россия начала против Украины более трех лет назад,

– говорится в сообщении.

Кстати, Deutsche Welle писало, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотели поговорить с Дональдом Трампом перед его звонком Владимиру Путину 19 мая.

К слову, напомним, что Владимир Зеленский 16 мая провел встречу с президентом Еврокомиссии и президентом Европейского совета. Украинский президент во время разговора подчеркнул важность усиления давления на Россию.