Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.

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Где и когда могут состояться переговоры

Во время семинара в Хельсинки Александр Стубб заявил, что Соединенные Штаты не отказались от своей роли посредника в урегулировании войны России против Украины.

Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует,

– подчеркнул политик.

По словам президента Финляндии, ситуация складывается удачно, поскольку Европа надеется присоединиться к обсуждениям о прекращении огня в Украине и возможном мире.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами в понедельник, 19 мая, заявил, что Россия и Украина продолжат обсуждение возможного перемирия между собой.

Впоследствии Александр Стубб сообщил, что переговоры на техническом уровне, вероятно, продолжатся на следующей неделе в Ватикане.

Напомним, во вторник, 20 мая, премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Папа Лев XIV во время телефонного разговора с ней подтвердил свою готовность провести в Ватикане следующий раунд мирных переговоров.