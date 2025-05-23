16 мая во время переговоров в Стамбуле делегация Украины и России договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000". 22 мая стало известно, что стороны обменялись списками для обмена, передает 24 Канал.
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В российском минобороны заявили, что Россия в соответствии с российско-украинскими договоренностями передала 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.
Сейчас российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Беларуси.
Масштабный обмен пленными с Россией происходит на границе с Беларусью, – источники
24 Каналу рассказали, что обмен пленными происходит на границе с Беларусью. 23 мая начался первый этап этого события.
Обмен будет также происходить и в последующие дни.
Ранее об этом говорил депутат Государственной думы России Шамсаил Саралиев. По его словам, за один день провести такой масштабный обмен трудно. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что событие "требует какого-то времени", потому что речь идет о конкретных именах. При этом он заявил, что оно проходит "достаточно оперативно".
Обмен пленными продлится несколько дней, – источники
Собеседники рассказали 24 Каналу, что обмен пленными в формате "1 000 на 1 000" между Украиной и Россией продлится несколько дней.
По данным источников, в пятницу, 23 мая, начался первый этап этого масштабного обмена, а дальше он будет также происходить и в последующие дни.
Обмен еще не завершился и продолжается, – источники
Трамп в соцсети Truth Social заявил, что якобы между Украиной и Россией завершился большой обмен пленными.
Однако источники 24 Канала сообщают, что эта информация не соответствует действительности, и обмен все еще продолжается.
Дональд Трамп сообщил о большом обмене пленными между Украиной и Россией
В 12:43 Трамп опубликовал сообщение, в котором сообщил, что между Украиной и Россией состоялся большой обмен пленными. Вероятно, американский лидер говорит об обмене в формате "1 000 на 1 000".
Он вступит в силу в ближайшее время,
– добавил президент США.