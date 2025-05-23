15:33, 23 мая

Собеседники рассказали 24 Каналу, что обмен пленными в формате "1 000 на 1 000" между Украиной и Россией продлится несколько дней.

По данным источников, в пятницу, 23 мая, начался первый этап этого масштабного обмена, а дальше он будет также происходить и в последующие дни.