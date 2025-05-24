Соответствующее заявление в субботу, 24 мая, сделал вице-спикер Совета Федераций Константин Косачев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Когда Россия передаст документ

Российский чиновник сообщил, что уже в ближайшие дни Россия якобы передаст Киеву свои наработки относительно обещанного "меморандума" об окончании войны в Украине. Ранее Москва ставила срок в неделю.

Работа над документом находится на завершающей стадии,

– заявил Константин Косачев.

Напомним, Владимир Путин предложил Украине меморандум для прекращения огня, но за неделю документ так и не был представлен. На фоне этого ранее Владимир Зеленский призвал к новым санкциям против России.

К слову, недавно в российском МИД заявили, что готовы передать Украине проект документа об "урегулировании" после окончания обмена по формату "1000 на 1000", первый этап которого прошел в пятницу, 23 мая.