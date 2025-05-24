Соответствующую позицию в эфире телемарафона в пятницу, 23 мая, сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает 24 Канал.

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Россия затягивает время

Представитель украинского МИД объяснил инициированную Кремлем историю с меморандумом о возможном перемирии затягиванием времени. Он выразил сомнение относительно того, действительно ли нужна неделя, чтобы подготовить соответствующий документ.

По его мнению, вопрос меморандума станет тестом для россиян, и сейчас российское руководство "покажет всему миру, что они включат в этот меморандум". Он вспомнил о требованиях, которые российская сторона ставила еще во время переговоров в Стамбуле в 2022 году.

Если будет условно набор стамбульских "хотелок" образца 2022 года, то .... Они сейчас стоят перед развилкой, на распутье, что сделать. Или они покажут, что не адекватны и выдвигают максималистские требования, которые все понимают, что никто не будет принимать. Или они пытаются демонстрировать какой-то конструктив,

– отметил Георгий Тихий.

Тихий отметил, что сейчас украинская сторона вместе со странами-партнерами "ждет российского видения". По его словам, уже определен алгоритм того, кто первым представит свои предложения. После этого уже Украина будет анализировать и предлагать.

Напомним, Путин предложил Украине меморандум для прекращения огня, но за неделю документ так и не был представлен. Владимир Зеленский призвал к новым санкциям против России и подчеркнул необходимость прекращения огня.