Президент України назвав це "знущанням з усього світу". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

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Час тиснути на Росію, – Зеленський

Президент Зеленський вкотре наголосив на необхідності припинення вогню та дипломатичних кроків до реального миру.

Також він зауважив, що проти Росії потрібно ввести нові санкції.

Потрібна нова й дієва архітектура безпеки… І точно час тиснути на Росію більше, щоб результат був не один, а все те, що потрібно. І коли в росіян уже тиждень пішов на формулювання так званого "меморандуму", який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, – це точно знущання з усього світу. Стільки часу!

– сказав глава держави.

Він наголосив, що кожен день на війні – це втрата життів.

"Звісно, у Росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати", – додав Володимир Зеленський.

Тим часом у російському МЗС заявили, що готові передати Україні проєкт документа про "врегулювання" після закінчення обміну за форматом "1000 на 1000", перший день якого пройшов 23 травня. Там ще й цинічно додали, що продовжать роботу над ним, попри "провокації", без уточнення про що саме йдеться.