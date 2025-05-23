Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров перед журналістами після обміну полоненими у п'ятницю, 23 травня, передає 24 Канал.

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Є 3 етапи для закінчення війни в Україні

Умєров висловив вдячність європейським і американським партнерам, які надають Україні підтримку у боротьбі за мир.

"Ми сподіваємося, що Сполучені Штати підтримають Україну у досягненні припинення вогню. Наразі ми вдячні за надану допомогу", – сказав він.

Міністр зауважив, що Україна ще не досягла повного припинення вогню, але хоче миру та припинення бойових дій.

Україна прагне миру… Ми були готові (до припинення вогню – 24 Канал), але, на жаль, нам не вдалося цього досягти. Проте ми продовжуємо працювати над цим,

– наголосив Умєров.

Він зауважив, що першим етапом для цього стали домовленості про обмін військовополоненими та цивільними, перший день якого уже пройшов.

Другий етап – припинення вогню.

Третій – зустріч лідерів.

Як зауважив міністр оборони, президент Зеленський приїхав до Туреччини 16 травня і був готовий до зустрічі із Путіним. Але глава Росії вирішив не здійснювати візит, а відправив натомість делегацію. Через це українську команду тоді очолив сам Умєров.