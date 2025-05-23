16 травня делегації України та Росії у Стамбулі домовилися про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Відомо, що він відбуватиметься упродовж кількох днів, передає 24 Канал.

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Що відомо

Володимир Зеленський підтведив обмін полоненими між Києвом і Москвою. Він розповів, що 23 травня було реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000. Додому повернулися 390 людей – 270 військових та 120 цивільних.

Глава держави зауважив, що у суботу та неділю обмін продовжиться.

"Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими", – наголосив президент.

Українців звільнили з полону / Фото телеграм-канал Зеленського

Нагадаємо, що обмін полоненими відбувався на кордоні з Білоруссю.

22 травня стало відомо, що російська та українська сторона обмінялися списками полонених, яких планують повернути.