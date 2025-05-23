В Україну повернулося 270 наших захисників, а до Росії – 270 військовослужбовців, перебували в українському полоні. Серед них – 70 колаборантів, передає 24 Канал.

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Були засуджені за державну зраду

Російські пабліки повідомляють, що до Росії виїхали люди, які "давно бажали цього". Вони нібито "не бачили свого майбутнього в Україні та ідентифікують себе як росіяни".

Росія забрала 70 осіб, які в Україні були засуджені за злочини, пов'язані з колабораціонізмом, державною зрадою, тероризмом.

Також з Росії до України під час обміну 23 травня повернулася найбільша кількість цивільних за один раз – 120 людей. Загалом Київ повернув 390 українців, серед них 3 жінки та 387 чоловіків.

Зазначимо, що за інформацією Координаційного штабу, з полону приїхали додому військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Звільнені захисники боронили Україну на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках. Також вони воювали у Чернігівській, Сумській та Київській областях.