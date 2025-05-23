Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Серед визволених – 3 жінки та 387 чоловіків.

Дивіться також Між Україною та Росією відбувається великий обмін полоненими: що відомо станом на зараз

Що відомо про обмін 23 травня

Окрім того, додому повертаються 270 захисників – військовослужбовців ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Звільнені з російської неволі пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство,

– повідомили у КШППВ.

Звільнені воїни обороняли Україну на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Раніше 24 Канал повідомляв, що масштабний обмін полоненими з Росією відбувається на кордоні з Білоруссю. Він триватиме кілька днів.