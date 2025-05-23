Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власні джерела.

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Що відомо про обмін полоненими з Росією

У власній соцмережі Truth Social 23 травня Дональд Трамп заявив, що нібито між Україною та Росією завершився великий обмін полоненими. Однак наші джерела запевнили, що він ще триває.

24 Каналу розповіли, що обмін полоненими відбувається на кордоні з Білоруссю. 23 травня розпочався перший етап цієї події. Обмін буде також відбуватися і в наступні дні.