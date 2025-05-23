Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники.

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Что известно об обмене пленными с Россией

В собственной соцсети Truth Social 23 мая Дональд Трамп заявил, что между Украиной и Россией завершился большой обмен пленными. Однако наши источники заверили, что он продолжается.

24 Каналу рассказали, что обмен пленными происходит на границе с Беларусью. 23 мая начался первый этап этого события. Обмен будет также проходить и в последующие дни.