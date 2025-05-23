Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа в Truth Social.

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Що Трамп повідомив про обмін полоненими

О 12:43 Трамп опублікував допис в якому повідомив, що між Україною та Росією відбувся великий обмін полоненими. Ймовірно, американський лідер говорить про обмін у форматі "1 000 на 1 000"

Він набуде чинності найближчим часом,

– додав президент США.

Трамп заявив про великий обмін між Україною та Росією / Скриншот

Він також заявив, що ця подія може "призвести до чогось великого".

Зверніть увагу! Наразі жодна зі сторін не коментувала цю заяву Трампа, тому не відомо, чи обмін відбувся насправді.

Нагадаємо, що напередодні у Росії заявили, що обмін "1 000 на 1 000" розтягнеться на кілька днів. Це пояснюється тим, що за одну добу провести такий масштабний обмін досить важко.