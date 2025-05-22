Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про нараду з підготовки обміну полонених

Зеленський 22 травня повідомив, що провів нараду з підготовки обміну полоненими між Україною та Росією.

Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений,

– наголосив президент.

Він додав, що заслухав доповіді щодо контактів із росіянами. Також Зеленський розповів, що організацію процесу та виконання домовленості контролює Умєров.

"Залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради України з прав людини й команда Офісу. Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони", – повідомив український лідер.

Він також наголосив, що повернення усіх українців з російського полону – одне з ключових завдань України.