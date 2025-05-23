Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Что известно об обмене 23 мая

Кроме того, домой возвращаются 270 защитников – военнослужащих ВСУ, в частности ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Освобожденные из российской неволи пройдут медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, все положенные выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество,

– сообщили в КШВОВ.

Освобожденные воины обороняли Украину на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также участвовали в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Ранее 24 Канал сообщал, что масштабный обмен пленными с Россией происходит на границе с Беларусью. Он продлится несколько дней.