16 мая делегации Украины и России в Стамбуле договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Известно, что он будет происходить в течение нескольких дней, передает 24 Канал.

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Что известно

Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными между Киевом и Москвой. Он рассказал, что 23 мая была реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Домой вернулись 390 человек – 270 военных и 120 гражданских.

Глава государства отметил, что в субботу и воскресенье обмен продолжится.

"Продолжим нашу дипломатическую работу, чтобы такие шаги становились возможными", – подчеркнул президент.

Украинцев освободили из плена / Фото телеграм-канал Зеленского

Напомним, что обмен пленными проходил на границе с Беларусью.

22 мая стало известно, что российская и украинская сторона обменялись списками пленников, которых планируют вернуть.