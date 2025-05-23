Володимир Зеленський підтвердив, що 23 травня було звільнено з ворожого полону 390 українців. Наступні частини обміну "1000 на 1000" продовжаться у суботу та неділю, передає 24 Канал.

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Обмін полоненими

У Координаційному штабі розповіли, що додому вдалося повернути воїнів ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Серед визволених – 3 жінки та 387 чоловіків.

Звільнення з полону українців / Фото Коордштаб

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Нагадаємо, що 16 травня у Стамбулі між Росією та Україною відбулися прямі переговори. У ході перемовин було досягнуто згоди щодо обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" найближчим часом.

Захисники повернулися додому / Фото телеграм Зеленського

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