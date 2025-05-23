Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що Лавров заявив про перемовини

Російський політик підтвердив, що між Україною та Росією відбудеться другий раунд мирних переговорів. Він заявив, що Москва не приймає пропозицію провести їх у Ватикані.

Сєргєй Лавров наголосив, що для Ватикану "було б некомфортно" брати зустріч двох православних країн (Росії та України). "Трохи це неелегантно, я б сказав, коли православні країни обговорюватимуть на католицькому майданчику питання щодо усунення першопричин... Я думаю, для самого Ватикану буде не дуже комфортно в цих умовах приймати делегації двох православних країн", – сказав так званий міністр закордонних справ Росії.

Ми за переговори. Другий раунд відбудеться. Наша робота над меморандумом відбувається в просунутій стадії,

– розповів він.

Лавров також підкреслив, що час проведення переговорів ще не визначали. За його словами, другий раунд перемовин – це "позитивний розвиток подій".

Нагадаємо, що Папа Римський пропонував провести переговори між Україною та Росією у Ватикані. Він підтвердив це у розмові з прем'єр-міністеркою Італії. Цю пропозицію підтримав президент США та європейські лідери.

Джерела Bloomberg зауважили, що російські чиновники наразі не планують візит Владіміра Путіна до Ватикану чи будь-куди ще задля перемовин. У Кремлі зосереджені на переговорах на технічному рівні, які минулого тижня стартували в Стамбулі й, як очікується, там і продовжаться.

"Переговори можуть відбутися вже наступного тижня, хоча це залежить від готовності Росії взяти в них участь", – підкреслили у виданні.