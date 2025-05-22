Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Ігор Рейтерович, додавши, що для України це місце для переговорів буде комфортнішим, ніж Стамбул, де відновився прямий діалог Росії та України.

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Чи відіграватиме Ватикан окрему роль в переговорах

Важливим, за слів політолога, є й те, що Україна в інформаційному плані зможе відійти від терміну "стамбульські перемовини", оскільки росіяни свідомо вкладають в нього негативну конотацію. Якщо переговори вдасться перенести у Ватикан, тоді, на його думку, Україна могла б зосередитися на предметній розмові, яка стосувалася б перемовин та, можливо, навіть організації перемир'я.

Треба розуміти, що мовиться саме про майданчик для переговорів, а не Ватикан як окремого актора, який братиме участь в них. Ватикан більше дасть можливість приїхати туди, зустрітися учасникам процесу, надасть організаційні послуги,

– пояснив Рейтерович.

Політолог впевнений, що поки що Ватикан не відіграватиме роль окремого суб'єкта в переговорному процесі. З його слів, Папа Римський може виступати не те що гарантом певних домовленостей, а персоною, яка може деякою мірою стояти над учасниками зустрічі й закликати обидві сторони до виконання взятих на себе зобов'язань.

Як може вчинити Росія

Росіяни, на думку політолога, могли б спробувати зіграти в цю гру, але чи захочуть вони це робити за часів понтифікату Лева XIV – питання відкрите. Його попередник, Папа Франциск, ставився до росіян лояльніше.

Питання навіть не у тому, що він був доволі лівим за своїми поглядами, занадто возвеличував російську культуру. Для нас ключова проблема була у тому, що він мав дуже непогані робочі відносини з Гундяєвим, очільником так званої РПЦ. Це росіянам пішло на користь,

– пояснив політолог.

Папа Римський Лев XIV, на думку Рейтеровича, навряд чи буде такою людиною, тому Росія може спробувати тягнути час. Однак, коли мова дійде до реальних розмов щодо Ватикану, політолог припустив, що Кремль може в останню мить зістрибнути з цієї теми й закликати повернутися до переговорів у Стамбулі.

Нагадаємо, що президент США Трамп підтримав пропозицію провести наступну зустріч української та російської сторони у Ватикані. Однак американський лідер заявив, що якщо зрушень у переговорному процесі не відбудеться, США вийдуть з переговорів.