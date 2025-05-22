Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Игорь Рейтерович, добавив, что для Украины это место для переговоров будет более комфортным, чем Стамбул, где возобновился прямой диалог России и Украины.

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Будет ли Ватикан играть отдельную роль в переговорах

Важным, по словам политолога, является и то, что Украина в информационном плане сможет отойти от термина "стамбульские переговоры", поскольку россияне сознательно вкладывают в него негативную коннотацию. Если переговоры удастся перенести в Ватикан, тогда, по его мнению, Украина могла бы сосредоточиться на предметном разговоре, который касался бы переговоров и, возможно, даже организации перемирия.

Надо понимать, что речь идет именно о площадке для переговоров, а не Ватикан как отдельного актора, который будет участвовать в них. Ватикан больше даст возможность приехать туда, встретиться участникам процесса, предоставит организационные услуги,

– пояснил Рейтерович.

Политолог уверен, что пока Ватикан не будет играть роль отдельного субъекта в переговорном процессе. По его словам, Папа Римский может выступать не то что гарантом определенных договоренностей, а персоной, которая может в некоторой степени стоять над участниками встречи и призывать обе стороны к выполнению взятых на себя обязательств.

Как может поступить Россия

Россияне, по мнению политолога, могли бы попробовать сыграть в эту игру, но захотят ли они это делать во времена понтификата Льва XIV – вопрос открытый. Его предшественник, Папа Франциск, относился к русским более лояльно.

Вопрос даже не в том, что он был довольно левым по своим взглядам, слишком превозносил русскую культуру. Для нас ключевая проблема была в том, что он имел очень неплохие рабочие отношения с Гундяевым, главой так называемой РПЦ. Это россиянам пошло на пользу,

– объяснил политолог.

Папа Римский Лев XIV, по мнению Рейтеровича, вряд ли будет таким человеком, поэтому Россия может попытаться тянуть время. Однако, когда речь дойдет до реальных разговоров по Ватикану, политолог предположил, что Кремль может в последний момент спрыгнуть с этой темы и призвать вернуться к переговорам в Стамбуле.

Напомним, что президент США Трамп поддержал предложение провести следующую встречу украинской и российской стороны в Ватикане. Однако американский лидер заявил, что если сдвигов в переговорном процессе не произойдет, США выйдут из переговоров.