За свою каденцію Папа Римський Франциск наговорив немало скандальних речей про російську агресію. Зокрема, він фактично закликав Україну до капітуляції "заради збереження людських життів", а також захоплювався імперською спадщиною Росії, передає 24 Канал.

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Що казав Папа про війну в Україні

На початку повномасштабної війни Папа Франциск заявив, що біженців з України у світі приймають краще, ніж з інших країн.

Біженців поділяють. Є перший клас, є другий клас, за кольором шкіри, з розвиненої вони країни чи нерозвиненої. Ми расисти, ми расисти. І це погано,

– Папа в інтерв'ю італійському телеканалу RAI 15 квітня 2022 року.

У серпні 2022 року Франциск назвав дочку кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дарію, яку підірвали у Підмосков'ї "невинною жертвою війни".

У липні 2023 року Пап закликав до відновлення Чорноморської ініціативи у наступний спосіб:

Я звертаюся до моїх братів, влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива могла бути відновлена і зерно могло бути безпечно транспортовано.

У серпні 2023 року року Папа Римський розлютив українців відеозверненням до російської молоді. У ньому він закликав її не відмовлятися від своєї імперської спадищини. Він кілька разів наголосив на "величі" Росії та її культури. Також Папа подякував росіянам за те, що вони росіяни.

Ви спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії – великої, освіченої, [країни] великої культури і великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, ви спадкоємці великої Матінки Росії, йдіть уперед із цим. І спасибі вам. Спасибі за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами,

– йшлося у виступі Папи.

Пізніше Франциск виправдався. Мовляв, його слова про "велику Росію" були невдало сформульовані. Він нібито хотів нагадати росіянам про їхню велику культурну спадщину і не мав наміру возвеличувати імперіалізм.

За час повномасштабного вторгнення Франциск неодноразово закликав Росію та Україну до мирних перемовин. Так, у березні 2024 року після того, як президент Туреччини Ердоган запропонував стати посередником у переговорах Києва та Москви, понтифік в одному з інтерв'ю висловив свою сумнозвісну тезу про "хоробрість білого прапора". Він наголосив, що Україна заради порятунку людських життів нібито мусить визнати поразку і розпочати переговори з ворогом. Франциск зауважив, що, мовляв "підняти білий прапор" – це прояв не слабкості, а сміливості. Тоді у відповідь президент Зеленський попросив Папу не займатися "віртуальним посередництвом" між агресором і жертвою. Керівник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що своїми словами щодо України Франциск мав намір "закликати до припинення вогню та відновити сміливість переговорів", але не мав на увазі капітуляцію.

Опісля того скандалу Папа знову згадав про Україну 21 квітня 2024 року. Він закликав світ "не забувати про стражденну Україну, мученицьку Україну, яка багато страждає через війну".

У грудні 2024 року у своєму різдвяному зверненні "Urbi et Orbi" Франциск прямо згадав війну в Україні і закликав до "сміливості, необхідної, щоб відкрити двері для переговорів".

5 лютого 2025 року понтифік взяв участь у відеоконференції з 250 молодими українцями з Києва та різних міст Європи та Америки. Відповідаючи на запитання молоді, він закликав її бути патріотами.

"Сьогодні місія молодих українців – бути патріотами. І ви не повинні ховатися від усіх проблем, які у вас є, від війни", – сказав Папа.

Під час заходу Папа також закликав українців протистояти інстинкту "відповідати на удар іншим ударом" і будувати мир через діалог.

Водночас варто відзначити зусилля Папи щодо звільнення українських бранців і вкрадених росіянами українських дітей. Крім того, Франциск за життя ініціював чимало благочинних акцій і зборів для українських біженців. Він також завів традицію щотижневих згадок про Україну у апостольських молитвах.