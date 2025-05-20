Україна, Росія та США заявили, що готові сісти за стіл для переговорів у Ватикані, які нещодавно запропонував новообраний Папа Римський Лев XIV після того, як саміт у Стамбулі не зміг зібрати разом Володимира Зеленського та Владіміра Путіна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що відомо про переговори у Ватикані

Президент США Дональд Трамп в понеділок, 19 травня, у розмові із журналістами в Овальному кабінеті сказав, що "це було б чудово" провести переговори саме у Ватикані. Адже, на його думку, це надало б додаткового значення процесу.

З іншого боку Трамп сказав журналістам, що ці переговори можуть взагалі пройти без участі США. За його словами Вашингтон готовий "відступити", якщо не буде досягнуто значного прогресу у перемовинах Росії та України.

Це не моя війна,

– сказав Трамп.

В Москві також схвалили пропозицію Ватикану. Втім, як каже прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков остаточне рішення про місце "можливих майбутніх контактів" ще не прийнято.

Чому Папа Римський запропонував Ватикан як місце переговорів

Після того, як Владімір Путін проігнорував зустріч із Зеленським в Туреччині, яку й сам запропонував, Ватикан заявив, що Папа Лев XIV хоче надати Ватикан як майданчик для переговорів між двома сторонами. Тому що попередні результати зустрічі вони вважають "трагічними".

У Ватикані сподівалися, що хоч процес, можливо, буде проходити повільно, але хоч з мирним вирішенням конфлікту, а замість цього все повернулось до початку, заявив головний дипломат Святого Престолу П'єтро Паролін.