Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров перед журналистами после обмена пленными в пятницу, 23 мая, передает 24 Канал.

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Есть 3 этапа для окончания войны в Украине

Умеров выразил благодарность европейским и американским партнерам, которые оказывают Украине поддержку в борьбе за мир.

"Мы надеемся, что Соединенные Штаты поддержат Украину в достижении прекращения огня. Сейчас мы благодарны за оказанную помощь", – сказал он.

Министр отметил, что Украина еще не достигла полного прекращения огня, но хочет мира и прекращения боевых действий.

Украина хочет мира... Мы были готовы (к прекращению огня – 24 Канал), но, к сожалению, нам не удалось этого достичь. Однако мы продолжаем работать над этим,

– подчеркнул Умеров.

Он отметил, что первым этапом для этого стали договоренности об обмене военнопленными и гражданскими, первый день которого уже прошел.

Второй этап – прекращение огня.

Третий – встреча лидеров.

Как отметил министр обороны, президент Зеленский приехал в Турцию 16 мая и был готов к встрече с Путиным. Но глава России решил не осуществлять визит, а отправил взамен делегацию. Поэтому украинскую команду тогда возглавил сам Умеров.