Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Кіта Келлога в соцмережі Х.

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Що написав Кіт Келлог про масовану атаку по Україні

Генерал виклав фото, де видно Київ у вогні.

Це Київ. Невибіркові вбивства жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних людей. Ці напади є ганебними. Припиніть вбивства. Негайно припиніть вогонь,

– написав Келлог.

Реакція Кіта Келлога на нічну масовану атаку по Україні 25 травня 2025

Слід сказати, що саме 25 травня святкують День Києва. Тим часом столиця не спить дві ночі поспіль через жорстокі атаки росіян.

Загалом українці звернули увагу, що США ніяк не відреагували на масовану атаку 25 травня. Фактично допис спецпредставника Трампа по Україні Кіта Келлога став першою реакцію Америки на російські злочини. Та сам Трамп не викладав жодних дописів про удари по Україні. Хоча відомо, що в Україні є загиблі та багато поранених. Зокрема, загинули троє дітей.

Володимир Зеленський повідомив, що рятувальники працювали у понад 30 українських містах і селах після атаки.

Росія затягує цю війну й щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна,

– висловився він.

Президент закликав змусити Путіна "думати не про запуски ракет, а про закінчення війни".