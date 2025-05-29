Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в Defense Express, передает 24 Канал. Там обратили внимание на спутниковые снимки, которые публикуют авторы ресурса AviVector.

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Что известно о перемещении авиации

На фоне усиления ударов страны-агрессора по Украине становится актуальной любая информация, касающаяся текущих возможностей российской стратегической авиации.

По данным спутниковых снимков 26 мая, на аэродроме "Оленья" было одновременно сосредоточено 40 Ту-22М3, 11 Ту-95МС (что составляет 20 % от имеющегося флота самолетов этого типа) и 5 Ан-12 (которые можно отнести к транспортной и морской авиации).

Спутниковые снимки аэродромов с ресурса AviVector: смотрите фото

В Defense Express обратили внимание на то, что еще в середине мая 42 Ту-22М3 были сосредоточены на авиабазе "Белая" в Сибири. Более того, стратегическая авиация России в целом имеет лишь до 60 самолетов этого типа.

Итак, за 2 недели россияне перегнали обратно с аэродрома "Белая" на базу "Оленья" аж 4 десятка своих ракетоносителей. Это "выглядит по-своему парадоксально", поскольку сейчас страна-агрессор использует Ту-22М3 для ударов по Украине крайне ограниченно, особенно по сравнению с 2023 и 2024 годами.

Кроме того, из имеющихся по состоянию на 26 мая на аэродроме "Оленья" 11 Ту-95МС к ракетному удару по Украине в этот день было привлечено только 3 бомбардировщика.

Что может выглядеть как реальное соотношение возможностей стратегической авиации России в плане "имеющиеся самолеты – реально готовы к применению",

– пишет Defense Express.

К слову, на аэродроме "Энгельс" по состоянию на 25 мая было одновременно 6 Ту-95МС, 3 Ту-160 и 4 Су-34, а уже 26 мая – только по 3 Ту-95МС и Ту-160 и 2 Су-34. После проведения массированного ракетного удара 26 мая на "Энгельс" село одновременно 7 Ту-95МС, еще 1 самолет этого типа полетел на аэродром "Оленья".

Из этих специфических маневров можно сделать предположение, что россияне постоянно перегоняют свои бомбардировщики между различными аэродромами умышленно, чтобы запутать разведывательные структуры Сил обороны Украины и стран-партнеров,

– отмечают аналитики.

В частности, чтобы усложнить фиксацию момента боевого вылета на выполнение новой атаки. Россияне идут на такие маневры даже ценой перерасхода ограниченного ресурса по летным часам для Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160.