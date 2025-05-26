Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Defense Express.

К теме В Воздушных силах ответили, может ли Россия усилить атаки ракетами и "Шахедами"

Сколько всего ракет запустила Россия за 3 дня атак

Журналисты напомнили, что за последние 3 дня Россия осуществила три комбинированные дальнобойные атаки по Украине с использованием большинства видов средств поражения. Оккупанты применяли баллистические, высокоскоростные и крылатые ракеты, а также "Шахеды" и другие типы дронов.

Использование крылатых ракет состоялось два дня подряд, в ночь на 25 и 26 мая. Всего за 2 дня враг использовал 64 крылатых ракет различных типов.

При этом для их запуска было, кроме традиционных носителей, привлечено стратегические бомбардировщики Ту-160, что является очень редким явлением. Потому что последние два случая – 17 ноября 2024 года, а до этого – 18 мая 2023 года,

– говорится в материале.

В издании добавили, что комбинированные удары в ночь на 25 и 26 мая, является пока единственной подобной атакой за весь месяц. Предыдущий аналогичный обстрел состоялся в ночь на 24 апреля, и, таким образом, враг должен был накопить значительное количество крылатых ракет. Но масштабного количества ракет не было.

"Более того, пока за весь 2025 год россияне совершили лишь пять комбинированных дальнобойных атак с использованием крылатых ракет различных типов в комбинации с другим вооружением: 15 января, 25 февраля, 7 марта, 24 апреля, 25 – 26 мая. В этих атаках было использовано всего 191 крылатую ракету воздушного, морского и наземного базирования (без учета других типов)", – отметили в издании.

В то же время, как отмечают в ГУР МО, россияне ежемесячно производят около 150 дальнобойных ракет различных типов. Известны и данные о планах врага произвести крылатые ракеты Х-101 воздушного базирования – 633 единицы на 2025 год, то есть ежемесячно около 53 этих типов ракет.

К ним еще стоит добавить определенное количество "Калибров" и Р-500 к ОТРК "Искандер-М", если считать только крылатые ракеты.

То есть темпы их использования (крылатых ракет – 24 Канал) объективно не соответствуют темпам их производства по всем оценкам. Что конечно возможно объяснить накоплением и, в любом случае, возможным завышением оценок российского производства дальнобойных ракет. Но такая экономия уже не соответствует тому, что российская атака 25 – 26 мая должна была быть демонстрацией силы и возможностей в ответ на удары украинскими дронами,

– говорится в статье.

Журналисты отметили, что почему-то враг использовал значительно меньше ракет, чем по оценкам имел, даже в парадигме их накопления. При этом с начала года максимальное общее количество крылатых ракет, которые запускает Россия – 64 единицы за два дня подряд.

В чем может быть причина малого количества запусков крылатых ракет

В материале подчеркнули, что одной из возможных причин того, что россияне запустили незначительное количество ракет во время атаки является вопрос имеющихся носителей и сложности для врага организовать эту атаку.

"Что касается морских "Калибров" – то это о значительном риске для врага вывести надводные корабли и ограниченные возможности подводных лодок, которые Россия не может полноценно ремонтировать", – отметили журналисты.

Относительно ракет типа Х-101, то об их экономии известно уже давно. Так, вместо 6 – 8 ракет Х-555/Х-101 оккупанты запускают по 1 – 3 ракете.

Не стоит забывать и об эффекте от удара по авиабазе "Энгельс" 20 марта, в результате которого очень вероятно повреждение инфраструктуры подготовки крылатых ракет к применению. Также враг пытается держать свои ракетоносители на значительно более отдаленных авиабазах – "Оленья" и "Белая", что означает еще больший расход ресурса носителей.

И в конце концов возникает вопрос и наличия в соответствующем количестве самих Ту-95МС, которых в России, на бумаге, должно быть около 40 – 50 единиц. При этом не все из них в летном состоянии. В частности, известно, что из 13 или 18 известных строевых Ту-160 (в зависимости от источника) на ремонте и модернизации сейчас находится сразу шесть,

– говорится в материале.

То есть на заводе может находиться от трети до половины всего парка Ту-160, а еще часть самолетов, вероятно, ожидает ремонта или вообще находится в ограниченном или нелетном состоянии. Если ситуация с Ту-95МС подобная, то в реальном распоряжении врага может быть не 40 и даже не 20 бомбардировщиков, способных выполнять боевые задачи.

Так что, именно ограниченное количество ракетоносителей и сложность организации массированных ударов крылатыми ракетами могут быть ключевым сдерживающим фактором для России – даже несмотря на большие объемы производства этих ракет.