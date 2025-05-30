Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление AviVector. Там заявили, что "ценят доверие украинских СМИ", однако данные о перемещении бомбардировщиков не соответствуют их наблюдениям.

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Что известно о перемещении

В Defense Express обратили внимание на то, что 26 мая на аэродроме "Оленья" якобы было одновременно сосредоточено 40 Ту-22М3, 11 Ту-95МС и 5 Ан-12. Однако эта информация не соответствует действительности.

Такой вывод был сделан из-за неучета на обеих авиабазах, "Белая" и "Оленья", значительного количества машин не в летном состоянии. Редакция приносит извинения за допущенный промах в анализе реального состояния так называемых "ВКС" России по информации из открытых источников,

– написали в Defense Express.

По уточнению аналитиков AviVector, количество Ту-22М3 на авиабазе "Белая" остается практически неизменным. К тому же большинство бортов на базе "Оленья" являются донорами, которые находятся там в течение длительного времени и активно не используются. Также 7 бомбардировщиков заметили накануне на авиабазе "Шайковка".