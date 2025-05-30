Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву AviVector. Там заявили, що "цінують довіру українських ЗМІ", однак дані про переміщення бомбардувальників не відповідають їхнім спостереженням.

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Що відомо про переміщення

У Defense Express звернули увагу на те, що 26 травня на аеродромі "Оленья" нібито було одночасно зосереджено 40 Ту-22М3, 11 Ту-95МС та 5 Ан-12. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Такий висновок був зроблений через неврахування на обох авіабазах, "Белая" та "Оленья", значної кількості машин не в льотному стані. Редакція перепрошує за допущений промах в аналізі реального стану так званих "ВКС" Росії за інформацією з відкритих джерел,

– написали в Defense Express.

За уточненням аналітиків AviVector, кількість Ту-22М3 на авіабазі "Белая" залишається практично незмінною. До того ж більшість бортів на базі "Оленья" є донорами, які перебувають там протягом тривалого часу та активно не використовуються. Також 7 бомбардувальників помітили напередодні на авіабазі "Шайковка".