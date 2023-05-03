Удень в Україні вже лунала повітряна тривога через виліт двох таких бомбардувальників, але на цьому в Росії не зупиняються. Більше про Ту-22М3, його можливості й характеристики читайте у матеріалі 24 Каналу.

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"Людожер": історія появи Ту-22М3

Історія стратегічних бомбардувальників Ту-22 почалася ще у 60-х роках минулого століття. Розробка цієї авіації була одним із найбільш секретних проєктів СРСР в часи холодної війни. Однак цікаво те, що обмежені терміни на конструювання нових літаків суттєво відзначилися на його якості.

Перші літаки із серії Ту-22 називали "людожерами". Причина проста – дивне положення двигунів, складний зліт та посадка через високу швидкість та можливість катапультуватися тільки вниз призводили до того, що в аваріях, яких було чимало, зазвичай гинув весь екіпаж.

Саме тому в 1977 році в СРСР почали роботу над новим ракетним носієм – Ту-22М3. Якщо порівнювати з попередніми моделями, то цей бомбардувальник зовсім відрізняється від них. Планування, кабіна та спосіб катапультування зазнали змін, а робота над покращенням озброєння тривала 12 років. Але ці покращення не змінили ситуації – бомбардувальники і далі зазнавали аварій, а пілоти гинули.

Перелік основних характеристик Ту-22М3:

екіпаж такого бомбардувальника – 4 особи;

довжина літака – 41,46 метра, а розмах крил від 23,3 до 34,28 метра;

бомбардувальник може піднятися у повітря з максимальною вагою до 120 000 кілограмів;

максимальна швидкість – 2 300 кілометрів на годину;

практична стеля – 13 300 кілометрів;

максимальне бойове навантаження – 24 000 кілограми, зокрема 3 ракети Х-22.

Станом на 2021 рік у Росії було 66 бомбардувальників Ту-22М3. З попередніми версіями все набагато цікавіше – росіяни втратили 70 з 311 серійних літаків, здебільшого через аварії.

Удари по Кременчуку та Маріуполю: бойове застосування Ту-22М3

Росія використовувала ці бомбардувальники під час війни в Афганістані, Сирії, Чечні та Грузії. Цікаво, що у перший день війни проти Грузії Росія втратила Ту-22М3, тому упродовж наступних днів протистояння загарбники не використовували їх.

Під час війни проти України Росія спершу не використовувала так часто ці бомбардувальники, оскільки як-не-як вони застарілі. Однак наприкінці лютого з Ту-22М3 Росія завдала удару по Харкову, використавши 16 ракет.

Також ці бомбардувальники використовували для авіанальотів на Маріуполь, адже вони здатні бити бомбами вагою 1,5 та 3 тонни. Саме такими боєприпасами росіяни били по місту та заводу "Азовсталь". Також цей літак здатен бити бомбами вагою 9 тонн.

У червні Росія запустила з цього літака ракету Х-22 по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці, а 14 січня 2023 вдарила по житловому будинку в Дніпрі.

Також Ту-22М3 може бути носієм крилатих ракет "Кинджал". Саме з нього запускали ці ракети 9 травня 2022 року по цивільних об'єктах на Одещині.

Російська ІПСО як відповідь на "атаку безпілотників"

Удень російська пропаганда почала істерику через "атаку безпілотників" по Кремлю. Хоча найцікавіше те, що, за їхніми словами, атака відбулася вночі, а говорити про неї почали тільки після обіду.

Та хай там як, Україна відкидає звинувачення Росії у причетності до атаки, а в Москві тим часом шаленіють і знову взялися за свою улюблену ядерну лякалку. Тепер же так звані російські опозиціонери стверджують, що на російських аеродромах буцімто готують ракетоносії Ту-22М3 для масованих ударів по Києву вночі проти 4 травня і, що більше додає абсурду, навіть готова до застосування ядерна зброя.

Опозиціонери посилаються на пілота одного з аеродромів, на якому буцімто готують все для атаки, однак цілком ймовірно, що ця "конфіденційна інформація" навмисне потрапила до представників так званої опозиції, щоб посіяти паніку серед українців. Це найбільш ймовірне пояснення, оскільки у США вже неодноразово заявляли, що відстежують ядерну активність Росії. Та офіційний Київ також запевняв, що така активність не може бути непомітною.