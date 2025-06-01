СБУ повідомила, що спецоперацію з ураження ворожих аеродромів готувала півтора роки. Загалом знищено щонайменше 41 літак стратегічної авіації Росії, передає 24 Канал.
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Які і скільки літаків було на "Бєлой" за день до катастрофи
Супутникова розвідка авіабаз AviVector повідомляє, що станом на ранок 31 травня на аеродромі "Бєлая" в Іркутській області були розміщені:
- 7 бомбардувальників Ту-160;
- 6 Ту-95МС;
- 2 заправники Іл-78М;
- 6 транспортників Ан-26;
- 2 Ан-12;
- 39 дальніх бомбардувальників Ту-22М3;
- 30 винищувачів-перехоплювачів МіГ-31;
Порівняно з попередніми знімками, 10 Ту-22М3 було переміщено з північно-західної частини стоянки до центрально-східної. Ще один, ймовірно, виконував тренувальний політ або був передислокований.
Шість бомбардувальників Ту-95МС прибули з авіабази Оленя, звідки брали участь у нещодавньому ударі по Україні.
Кількість винищувачів МіГ-31 зросла з 25 до 30 одиниць.
Аеродром "Бєлая" напередодні атаки БпЛА / Фото AviVector
Яка обстановка була "Енгельсі" за 2 дні до атаки
Супутникові знімки свідчать, що на авіабазі "Енгельс"у Саратовській області тривають роботи з розширення.
Порівняння супутникових знімків показує, що 23 березня Росія розпочала будівництво нових руліжних доріжок і стоянок для бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160, а також для винищувачів, зокрема Су-35.
Станом на 30 травня на знімках видно 9 нових стоянок для літаків, нове перонне покриття для стратегічних бомбардувальників і віялоподібне розташування руліжних доріжок.
Аеродром "Енгельс" за два дні до атаки БпЛА / Фото AviVector