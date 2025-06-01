СБУ повідомила, що спецоперацію з ураження ворожих аеродромів готувала півтора роки. Загалом знищено щонайменше 41 літак стратегічної авіації Росії, передає 24 Канал.

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Які і скільки літаків було на "Бєлой" за день до катастрофи

Супутникова розвідка авіабаз AviVector повідомляє, що станом на ранок 31 травня на аеродромі "Бєлая" в Іркутській області були розміщені:

7 бомбардувальників Ту-160;

6 Ту-95МС;

2 заправники Іл-78М;

6 транспортників Ан-26;

2 Ан-12;

39 дальніх бомбардувальників Ту-22М3;

30 винищувачів-перехоплювачів МіГ-31;

Порівняно з попередніми знімками, 10 Ту-22М3 було переміщено з північно-західної частини стоянки до центрально-східної. Ще один, ймовірно, виконував тренувальний політ або був передислокований.

Шість бомбардувальників Ту-95МС прибули з авіабази Оленя, звідки брали участь у нещодавньому ударі по Україні.

Кількість винищувачів МіГ-31 зросла з 25 до 30 одиниць.

Аеродром "Бєлая" напередодні атаки БпЛА / Фото AviVector

Яка обстановка була "Енгельсі" за 2 дні до атаки

Супутникові знімки свідчать, що на авіабазі "Енгельс"у Саратовській області тривають роботи з розширення.

Порівняння супутникових знімків показує, що 23 березня Росія розпочала будівництво нових руліжних доріжок і стоянок для бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160, а також для винищувачів, зокрема Су-35.

Станом на 30 травня на знімках видно 9 нових стоянок для літаків, нове перонне покриття для стратегічних бомбардувальників і віялоподібне розташування руліжних доріжок.

Аеродром "Енгельс" за два дні до атаки БпЛА / Фото AviVector