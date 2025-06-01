Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ця спецоперація отримала назву "Павутина". Попередньо, збитків ворожій авіації завдано більш як на 2 мільярди доларів, передає 24 Канал.

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Де українські БпЛА влаштували "пекло"

Одним із уражених аеродромів, на якому СБУ влаштували справжнісіньке пекло, стала "Бєлая" в Іркутській області. Це стратегічна військова авіабаза Росії, розташована поблизу селища Середній Усольського району, приблизно за 85 кілометрів на північний захід від Іркутська.

На базі дислокуються 444-й та 200-й гвардійський, важкі бомбардувальні авіаполки. Аердром "Бєлая" розташований за 4700 кілометрів від Києва. Саме тому на початку травня росіяни розпочали ховати там свої літаки.

Росіяни перегнали аж 42 Ту-22М3 на базу "Белая" та змінили там кількість Ту-95МС і Ту-160. Наприклад, станом на 7 травня 2025 року на цьому аеродромі було зосереджено аж 42 літаки типу Ту-22М3, і заодно по сім бомбардувальників типів Ту-95МС і Ту-160.

Щодо зафіксованої там наявності аж 42 бомбардувальників Ту-22М3 – це понад 80% від наявного у Росії флоту літаків цього типу, які були сконцентровані в одному місці, за 4 тисячі кілометрів від кордону України.

Де розташований аеродром: дивіться на карті

1 червня 2025 року аеродром Бєлая зазнав атаки невідомих безпілотників. За повідомленнями місцевих жителів, дрони були запущені з фури, що зупинилася поблизу селища Новомальтинськ. Очевидці нарахували понад десяток дронів, після чого пролунали вибухи, і над аеродромом піднялися клуби чорного диму.

Сумнозвісна "Олєнья" теж під ударом

Аєродром "Оленья", з якого Росія постійно запускає ракети по Україні, розташований у Мурманській області Росії, неподалік від селища Оленья Губа на Кольському півострові. Він належить до Північного флоту країни-агресорки. Відстань від аеродрому до кордону з Україною близько 1800 кілометрів.

Де "Оленья" розташована: дивіться на карті

Відомо, що на момент атаки на аеродромі було розташовано багато бомбардувальників Ту-95.

Окрім аеродромів "Оленья" та "Бєлая", були атаковані "Дягілєво" у Рязанській та "Іваново" в Івановській областях.