Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власні джерела у ГУР. Уражено живу силу, військову техніку, спецзасоби ворога.

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Що відомо про операцію

Наразі відомо про щонайменше 2 вибухи – в районі КПП і в місці перебування особового складу й командування військової частини 30926. Йдеться про район дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти.

За словами місцевих, на місце події прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційний гелікоптер. З території військової частини "Уралами" вивозять пошкоджену техніку.