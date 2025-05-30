Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в ГУР. Поражена живая сила, военная техника, спецсредства врага.

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Что известно об операции

Известно о как минимум 2 взрывах – возле КПП и в месте пребывания личного состава и командования воинской части 30926. Речь идет о районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

По словам местных, на место происшествия прибыло не менее 10 карет скорой помощи и эвакуационный вертолет. С территории воинской части "Уралами" вывозят поврежденную технику.