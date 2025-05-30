Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о взрывах под Владивостоком

Пропагандисты пишут, что местные власти подтвердили, что 2 взрыва произошли в районе бухты Десантная. Россияне отчитались об "устранении последствий", но причин, почему произошли взрывы, не назвали.

Утром силовики перекрыли дорогу, которая ведет к бухте. Въезд ограничили, а тех, кто выезжал, тщательно досматривали. Сам район полностью оцепили.

Вертолеты летели на место взрыва под Владивостоком: смотрите видео

Очевидцы на инцидент реагируют с любопытством, говорят "Ничего не понятно, но очень интересно".

Что говорят очевидцы об инциденте возле Владивостока: смотрите видео

Позже на место прибыли экстренные службы, скорая, ФСБ и военные. Местные СМИ писали, что в воздухе были замечены вертолеты, а 2 грузовика вывозили с места "какие-то большие предметы, укрытые брезентом".

Антитеррористическая комиссия Приморского края, представители профильных ведомств "устранили последствия инцидента".

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Конечно, российские чиновники решили не писать, что на месте произошли взрывы, а использовали свой новояз, сказав, что "рано утром в районе бухты Десантная произошло два хлопка".

По предварительным данным, повреждений и жертв на месте происшествия нет. Других подробностей россияне не приводят.

К слову, в Ставрополе 29 мая от взрыва погиб заместитель мэра Заур Гурциев. Он воевал против Украины, в частности был причастен к ковровым бомбардировкам в Мариуполе в 2022 году.