Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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На Курщине могло прилететь по оккупантам

В поселке Коренево Курской области ночью 29 мая раздавались взрывы. Утром в сети сообщили, что якобы под ударом оказался один из пунктов дислокации российской армии.

Оккупанты на Курщине, вероятно, оказались под ударом: смотрите видео

Впоследствии в сети появились кадры с места прилета. Россияне на видео утверждают, что сейчас идет разбор завалов, однако точно известно, что есть погибшие. Какое именно подразделение могло дислоцироваться в Коренево – пока неизвестно.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, что здание полностью разрушено от прямого попадания. Другие детали не раскрывали.

На Курщине, вероятно, произошел прилет по оккупантам: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика, 18+)

Разрушения на Курщине: смотрите видео

К слову, ночью 29 мая в Петербурге произошел масштабный пожар. В сети утверждали, что возгорание произошло на заводе радиоэлектроники "Авангард".