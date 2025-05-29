Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Сначала очевидцы слышали громкие взрывы, однако причастность БпЛА отрицают.

Смотрите также СМИ назвали, какой завод пострадал во время атаки по Зеленограду в Московской области

Что известно о пожаре

По словам местных жителей, возгорание в здании на Кондратьевском проспекте началось около 01:00. Поднялся большой столб густого черного дыма, а в воздухе сильно пахло гарью.

На место происшествия прибыли экстренные службы, пожару присвоили 2-й ранг. Кроме того, в районе чрезвычайной ситуации перекрыли движение транспорта.

В Петербурге горит завод "Авнгард": смотрите видео

Около 01:30 по местному времени пожар локализовали на площади 100 квадратных метров, тушение продолжается. Информация о пострадавших не поступала.

Справка: "Авангард" – одно из старейших предприятий по производству радиоэлектроники, микросхем и различных приборов. Завод основали в 1948 году.

Напомним, ночью 28 мая Силы обороны Украины поразили важные объекты военно-промышленного комплекса России.

Пострадало АО "Кронштадт" в городе Дубна Московской области, специализирующееся на беспилотных авиационных системах. Кроме того, задело и завод "Радуга" в 130 километрах от столицы страны-агрессора, который производит крылатые ракеты различных классов.