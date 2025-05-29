Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Спершу очевидці чули гучні вибухи, однак причетність БпЛА заперечують.

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Що відомо про пожежу

За словами місцевих жителів, загоряння в будівлі на Кондратьєвському проспекті розпочалося близько 01:00. Здійнявся великий стовп густого чорного диму, а в повітрі сильно пахло гаром.

На місце події прибули екстрені служби, пожежі присвоїли 2-й ранг. Окрім того, в районі надзвичайної ситуації перекрили рух транспорту.

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Близько 01:30 за місцевим часом пожежу локалізували на площі 100 квадратних метрів, гасіння триває. Інформація про постраждалих не надходила.

Довідка: "Авангард" – одне з найстаріших підприємств із виробництва радіоелектроніки, мікросхем і різних приладів. Завод заснували в 1948 році.

Нагадаємо, уночі 28 травня Сили оборони України уразили важливі об'єкти воєнно-промислового комплексу Росії.

Постраждало АТ "Кронштадт" в місті Дубна Московської області, що спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Окрім того, зачепило й завод "Радуга" за 130 кілометрів від столиці країни агресорки, який виготовляє крилаті ракети різних класів.