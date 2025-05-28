У Зеленограді під Москвою розташований технопарк "Елма". Тамтешні підприємства спеціалізуються на приладобудуванні, системах безпеки, оптиці, мікроелектроніці та електротехніці.

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Куди влучили у Зеленограді 28 травня

Зокрема, як повідомили російські ЗМІ, постраждав завод мікроелектроніки "Мікрон". До слова, він перебуває під санкціями США.

АТ "Мікрон" – найбільший російський виробник мікроелектроніки. Входить до групи компаній "Елемент", що належить акціонерній фінансовій корпорації "Система" та держкорпорації "Ростех". Займається розробкою чипів для російської системи платіжних карток "Мир". У березні 2022 року завод потрапив під чергові санкції США.

Журналісти ASTRA дізналися, що атака безпілотників у ніч на 28 травня була спрямована на завод "Мікрон". В одному з виробничих приміщень пошкоджено дах та частину будівлі. Але постраждалих немає.

Очевидці спершу заявили, що "не так сильно зачепило, як ми думали". Та потім уточнили, що все ж "шмаляє щось".

Наслідки влучання по заводу "Мікрон": дивіться відео (обережно, лайка!)

Також було атаковано Дубненський машинобудівний завод, де виробляють безпілотники "Оріон".