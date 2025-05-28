Зокрема, місто Зеленоград опинилося під ударом – там поцілили у технопарк "Елма". 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Добою раніше Недобрий ранок для росіян: дрони могли атакувати стратегічний завод у Муромі

Удар дронів по російському Зеленограду: які наслідки

Цілу ніч 28 травня з різних регіонів Росії надходили повідомлення про прольоти БпЛА, вибухи та роботу ППО. Особливо гучно було в Брянській області, в Тулі та під Москвою.

А під ранок стало відомо, що під потужним ударом дронів опинився підмосковний Зеленоград. Одне з влучань припало на технопарк "Елма".

Влучання дрона в технопарк "Елма": дивіться відео очевидців (обережно, чутно лайку)

На місці виникла пожежа: свідки зафіксували це на відео

А ось що сталося з технопарком після прильоту: відео місцевих

Зауважимо, на сайті технопарку вказано, що там на 60 000 квадратних метрах працюють понад 150 підприємств. Чим вони займаються?

Як ще у 2022 році розповідав мер Москви Сєргєй Собянін, це приладобудування, системи безпеки, оптика, мікроелектроніка та електротехніка. Безперечно, усе це має стосунок до військово-промислового комплексу та є законною ціллю у війні.

Важливо! Оперативно про атаки БпЛА на російські території, вибухи у Росії та інші події ви можете прочитати у нашому телеграмі.