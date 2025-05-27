Ймовірно, цього разу перепало стратегічному заводу у місті Муром. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Буде дзеркальна відповідь: в Росії розверещалися через зняття обмежень на далекобійні удари

Муром атакували дрони

Дрони атакували Владімірську область ще звечора.

Летіли низько і вранці, коли вже ясно, результат, як бачимо…

– пишуть осінтери.

БпЛА атакували Росію: дивіться відео

Кажуть, що під атакою був Муромський приладобудівний завод.

Наразі про результати візиту "добрих" дронів нічого невідомо, російська влада мовчить. Втім, вибухи на об'єкти таки лунали.

Обережно, нецензурна лексика! Атака на Владімірську область: дивіться відео

Тим часом на відео, які активно поширюють у соцмережах, зафіксовані гучні вибухи та прольоти безпілотників.

Обережно, нецензурна лексика! Росію атакували дрони: дивіться відео

Загоряння після атаки дронів: дивіться відео

До слова, завод у Муромі виготовляє засоби запалювання боєприпасів і комплектуючих та виробів для російського флоту та авіації.

Нагадаємо, що у Росії заявили про знищення 99 безпілотників, які нібито атакували відразу 7 областей.