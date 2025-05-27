Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ. У ніч із 26 на 27 травня російська протиповітряна оборона відрапортувала про знищення 99 безпілотників, які нібито атакували відразу сім регіонів країни.

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Росія знову "героїчно" збила майже 100 дронів

Найбільша кількість дронів була зафіксована над Бєлгородською областю – 56, а також над Воронезькою – 25. Решту дронів "розподілили" між Володимирською (7), Калузькою (5), Тульською (4), Ростовською (1) та Липецькою (1) областями.

За даними Міністерства оборони Росії, підрозділи ППО у цьому регіоні в період із 20:00 26 травня до 07:00 27 травня нібито додатково знищили ще 4 безпілотники. В офіційних повідомленнях наголошують, що жодних руйнувань будівель чи інфраструктури не зафіксовано, а постраждалих серед цивільних немає.

В Липецьку цю ніч ознаменували сирени повітряної тривоги, а влада оголосила "червоний" рівень небезпеки. Місцевим жителям радять залишатися вдома, не підходити до вікон і, якщо опинилися на вулиці, ховатися у найближчі будівлі або підземні переходи. За словами губернатора регіону, режим небезпеки досі зберігається.

Варто додати, що у Липецькій області після падіння уламків одного зі збитих безпілотників сталася лісова пожежа, яку оперативно загасили, однак це не завадило місцевим жителям відчути всю "привітність" нічних атак.

Аеропорти та транспорт під “обмеженнями”

Через загрозу нових атак дронів у Росії тимчасово призупинили роботу аеропорти Нижнього Новгорода, Саратова, Тамбова, а також Калуги. Крім того, у Самарській, Воронезькій, Тульській областях та в Липецьку оголошували повітряні тривоги. У Воронезькій області губернатор Александр Гусєв повідомив, що ППО знищили кілька дронів у передмісті міста та на півдні регіону. За його словами, жертв і руйнувань не було.

Російські силовики вкотре запевняють, що усі безпілотники збиті, постраждалих немає, а інфраструктура не зазнала пошкоджень. Втім, регулярні пожежі, сирени, закриті аеропорти та постійні повітряні тривоги стали вже буденністю для багатьох регіонів Росії.