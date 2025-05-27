Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ. В ночь с 26 на 27 мая российская противовоздушная оборона отрапортовала об уничтожении 99 беспилотников, которые якобы атаковали сразу семь регионов страны.

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Россия снова "героически" сбила почти 100 дронов

Наибольшее количество дронов было зафиксировано над Белгородской областью – 56, а также над Воронежской – 25. Остальные дронов "распределили" между Владимирской (7), Калужской (5), Тульской (4), Ростовской (1) и Липецкой (1) областями.

По данным Министерства обороны России, подразделения ПВО в этом регионе в период с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая якобы дополнительно уничтожили еще 4 беспилотника. В официальных сообщениях отмечают, что никаких разрушений зданий или инфраструктуры не зафиксировано, а пострадавших среди гражданских нет.

В Липецке эту ночь ознаменовали сирены воздушной тревоги, а власти объявили "красный" уровень опасности. Местным жителям советуют оставаться дома, не подходить к окнам и, если оказались на улице, прятаться в ближайшие здания или подземные переходы. По словам губернатора региона, режим опасности до сих пор сохраняется.

Стоит добавить, что в Липецкой области после падения обломков одного из сбитых беспилотников произошел лесной пожар, который оперативно потушили, однако это не помешало местным жителям почувствовать всю "приветливость" ночных атак.

Аэропорты и транспорт под “ограничениями”

Из-за угрозы новых атак дронов в России временно приостановили работу аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова, а также Калуги. Кроме того, в Самарской, Воронежской, Тульской областях и в Липецке объявляли воздушные тревоги. В Воронежской области губернатор Александр Гусев сообщил, что ПВО уничтожили несколько дронов в пригороде города и на юге региона. По его словам, жертв и разрушений не было.

Российские силовики в очередной раз уверяют, что все беспилотники сбиты, пострадавших нет, а инфраструктура не получила повреждений. Впрочем, регулярные пожары, сирены, закрытые аэропорты и постоянные воздушные тревоги стали уже обыденностью для многих регионов России.