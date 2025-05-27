Вероятно, на этот раз перепало стратегическому заводу в городе Муром. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Муром атаковали дроны

Дроны атаковали Владимирскую область еще со вчерашнего дня.

Летели низко и утром, когда уже ясно, результат, как видим..

– пишут осинтеры.

БпЛА атаковали Россию: смотрите видео

Говорят, что под атакой был Муромский приборостроительный завод.

Сейчас о результатах визита "добрых" дронов ничего неизвестно, российские власти молчат. Впрочем, взрывы на объекты таки раздавались.

Осторожно, нецензурная лексика! Атака на Владимирскую область: смотрите видео

Между тем на видео, которые активно распространяют в соцсетях, зафиксированы громкие взрывы и пролеты беспилотников.

Осторожно, нецензурная лексика! Россию атаковали дроны: смотрите видео

Возгорание после атаки дронов: смотрите видео

К слову, завод в Муроме производит средства зажигания боеприпасов и комплектующих и изделий для российского флота и авиации.

Напомним, что в России заявили об уничтожении 99 беспилотников, которые якобы атаковали сразу 7 областей.