Кроме того, европейские партнеры не исключают, что в ближайшее время может быть организован новый раунд переговоров между Киевом и Москвой. Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что в Кремле быстро отреагировали на снятие ограничений по дальнобойным ударам. Там утверждают, что это якобы не будет способствовать мирному процессу.

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Разрешение на удары по России

Игорь Рейтерович считает, что разрешение бить вглубь России западным оружием является очень правильным шагом.

Не получится с россиянами по-другому. Любые уступки не идут на пользу. А вот так называемая эскалация, хотя это никакая не эскалация, а просто реакция на то, что делают оккупанты – это правильный ответ,

– сказал он.

Именно жесткие действия против России заставят ее руководство осознать серьезные намерения Украины и ее партнеров.

Политолог подчеркнул, что не надо бояться угроз из Кремля, мол, такая политика вроде бы не пойдет на пользу мирному процессу. Все потому, что важно понимать, если Россия обстреливает украинские гражданские города и говорит о войне или эскалации, то все должно работать в обе стороны.

Если Россия усиливает удары по Украине, то наше государство должно зеркально отвечать. Россияне понимают только силу и чем быстрее это поймут европейцы, тем будет лучше, ведь все эти крики точно не о срыве каких-то мирных договоренностей. Это наоборот усиливает позицию Украины,

– добавил он.

Отметим, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль опроверг заявление канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары Украины по территории России. По словам Клингбайля, позиция правительства осталась неизменной, и никаких новых договоренностей относительно дальности ударов не существует.