Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что ответил Песков на заявление Мерца

Дмитрий Песков относительно намерений европейских политиков снять ограничения по дальности с военных поставок Украине заявил, что "это достаточно опасные решения, если они были приняты".

Если такие решения действительно имели место, они потенциально идут вразрез с нашими стремлениями на выход к политическому урегулированию,

– цинично сказал пресс-секретарь Путина.

К слову, Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на дальнобойность военных поставок в Украину. Немецкий канцлер объяснил, что это означает, что Украина может сейчас обороняться, например, атакуя военные объекты на территории России.

Мерц также отметил, что теперь необходимо обеспечить Украину этим дальнобойным оружием. В СМИ предположили, что Германия уже может передать ракеты Taurus для нужд украинцев.