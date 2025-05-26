Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца во время дискуссии на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.

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Что заявил Мерц об оружии для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США не имеют никаких ограничений по дальнобойности оружия, что эти страны поставляют в Украину.

Больше не существует никаких ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено в Украину, – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет,

– заявил Мерц.

Немецкий канцлер объяснил, что это означает, что Украина может сейчас обороняться, например, атакуя военные объекты на территории России.