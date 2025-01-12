Детали передает 24 Канал со ссылкой на слова Уолтца в интервью ABC News. Вероятно, в ближайшие дни или недели состоится телефонный разговор между Трампом и Путиным.

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Как Трамп усадит Путина за стол переговоров

Конгрессмен Майк Уолтц заявил, что Трамп готов пойти на определенные шаги. Например, снять ограничения на дальнобойное оружие Украине, чтобы посадить Путина за стол переговоров.

О каком именно оружии говорится, неизвестно. Никаких деталей будущий советник не привел.

Среди других рычагов влияния на Путина Уолтц назвал энергетические санкции. Если их введут, Украина будет сильнее, а Путин – сговорчивее.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко положительно отреагировал на такие заявления. По его мнению, дальнобойное оружие и энергетические санкции добьют путинский режим. Сейчас он – как колосс на глиняных ногах, то есть что-то большое, которое в то же время легко уничтожить.

"Снятие ограничений на дальнобойное оружие для Украины, дальнейшее усиление энергетических санкций против России. Замечательные сигналы из США – именно это и является глиняными ногами режима Путина", – написал он.

Другие заявления Уолтца