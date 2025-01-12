Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Уолтца в эфире телеканала ABC News.

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Когда может состояться встреча Трампа и Путина

Майк Уолтц сообщил, что уже началась подготовка к встрече новоизбранного президента США и российского диктатора. Когда именно может состояться встреча Трампа и Путина – пока неизвестно.

Продолжается подготовка к встрече Трампа и Путина,

– сообщил Уолтц.

Он также добавил, что Трамп считает, что урегулирование войны в Украине невозможно без диалога с Россией. По словам советника новоизбранного президента, именно над этим Трамп и будет работать в последующие месяцы.

Кроме того, Уолтц также сообщил, что "в ближайшие дни или недели" также может состояться телефонный разговор между Трампом и Путиным. Других деталей советник новоизбранного президента по этому поводу не раскрыл.

Мы еще не установили рамки для этого. Мы работаем над этим. Но я ожидаю как минимум звонка (между Трампом и Путиным – 24 Канал) в течение следующих дней и недель,

– добавил Уолтц.

В то же время Уолтц повторил тезис, который уже ранее неоднократно звучал от представителей администрации Байдена. Так, советник Трампа заявил, что "Киев сталкивается с серьезными проблемами человеческих ресурсов, ведь мобилизационный возраст даже не составляет 18 лет".

Напомним, что 10 ноября 2024 года в СМИ заявили, что состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Журналисты The Washington Post сообщали, что главной темой обсуждения стала война в Украине.

Впрочем, в Кремле опровергли, что между Путиным и Трампом был разговор. В СМИ также сообщали, что Вашингтон якобы проинформировал Украину о разговоре с Путиным, однако в МИД Украины также опровергли эту информацию.